Вишукував об'єкти енергетики та передавав координати для завдання удару: СБУ знешкодила цінного російського агента

Протягом останніх місяців росіяни завдали більше десяти ударів по енергетичній інфраструктурі, через що перед новим роком оголошували надзвичайну ситуацію в енергетиці. Одного із зрадників, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України, затримали на Львівщині.

Як повідомляють у Службі безпеки, поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України, якого російська спецслужба завербувала на початку широкомасштабного вторгення.

Фото СБУ

Спочатку зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС. Прикриваючись «відрядженням», агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

Фото СБУ

На Львівщині він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури та передати ворогу дані у вигляді координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Розвідувальна інформація була потрібна ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону. Втім, цьому перешкодили співробітники СБУ — зрадника затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

«Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму. На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 2, ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України», — зазначили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

Фото СБУ

Ворожому агенту суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше СБУ затримала мешканця Чернігівщини, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку, а також проводив розвідувально-підривну діяльність у регіоні на користь спецслужб білорусі.

Фото СБУ

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