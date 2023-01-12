Дворазовий чемпіон Європи відмовився від броні та пішов служити в українську армію

Дворазовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонату світу, знаменитий український біатлоніст Андрій Дериземля, який виграв «Гонку легенд», мобілізований до Збройних сил України.

За словами 45-річного спортсмена, який очолював останнім часом управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міськради, він особисто подав документи на мобілізацію до лав ЗСУ ще влітку 2022 року, після вимушеної операції на ногах та реабілітації.

«Мені потрібно було ще взимку робити операцію на ахілових сухожиллях на обох ногах, але вирішили провести хірургічне втручання навесні, оскільки там потрібно було ходити у відкритому взутті та на милицях, — цитує учасника Олімпійських ігор Андрія Дериземлю „Суспільне“. — Навесні повторно зробив МРТ, думав, можливо, можна обійтися без операції, але професор сказав, що потрібно оперувати обов'язково і негайно. Прооперували мене на початку травня під загальним наркозом. Тиждень у лікарні, два тижні на милицях та два місяці реабілітації. Хоча, на жаль, і зараз болить».

Андрій Дериземля очолював управління сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міськради

За словами біатлоніста, відбір до підрозділу, де він служить, був тривалим.

«Я подав документи ще на початку літа, але, враховуючи особливості підрозділу, де я служу, та мою бронь від міськради, все затягнулося, — розповів Андрій. — Довелося писати відмову від броні на мобілізацію».

Додамо, що у листопаді 2022 року Андрія Дериземлю обрали першим віцепрезидентом Федерації біатлону України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка світу у складі збірної України отримала посвідку на проживання в росії.

Фото ФК «Десна», biathlon.com.ua

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