Чемпіонка світу у складі збірної України отримала посвідку на проживання у росії

Ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех, яку після початку повномасштабного вторгнення військ агресора виключили з національної команди, отримала посвідку на проживання в росії і протягом трьох місяців стане громадянкою рф, інформує ТАСС.

Повідомляється, що 24-річну спортсменку в серпні було включено до складу збірної московської області, а у вересні вона виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах і на літньому чемпіонаті росії.

Нагадаємо, що Катерина Бех, яка народилася у Хабаровському краї, до 2018 року виступала за російську команду. Пізніше біатлоністка переїхала до нашої країни і 2020-го була включена до основного складу збірної України. Щоправда, ще до цього Катерина стала під синьо-жовтим прапором дворазовою чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів. У перший день війни з росією Бех та ще дві біатлоністки залишили збори у Сянках (Львівська область) і за сприяння президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, котрий після виборів 14 листопада залишить свою посаду, яку обіймає з 1998 року, виїхали до росії.

Як відомо, у липні Катерина Бех «передала привіт» з росії та нарвалася на жорстку реакцію героя Олімпійських ігор у Пекіні, українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійському чемпіону Віктору Петренку дісталося за участь у шоу в росії.

Фото biathlonworld.com

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram