39.86 / 40.67 39.09 / 40.12
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Чемпіонка світу у складі збірної України отримала посвідку на проживання у росії

9:09 9 листопада 2022
Катерина Бех

Ексбіатлоністка збірної України Катерина Бех, яку після початку повномасштабного вторгнення військ агресора виключили з національної команди, отримала посвідку на проживання в росії і протягом трьох місяців стане громадянкою рф, інформує ТАСС.

Повідомляється, що 24-річну спортсменку в серпні було включено до складу збірної московської області, а у вересні вона виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах і на літньому чемпіонаті росії.

Нагадаємо, що Катерина Бех, яка народилася у Хабаровському краї, до 2018 року виступала за російську команду. Пізніше біатлоністка переїхала до нашої країни і 2020-го була включена до основного складу збірної України. Щоправда, ще до цього Катерина стала під синьо-жовтим прапором дворазовою чемпіонкою світу та чемпіонкою Європи серед юніорів. У перший день війни з росією Бех та ще дві біатлоністки залишили збори у Сянках (Львівська область) і за сприяння президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, котрий після виборів 14 листопада залишить свою посаду, яку обіймає з 1998 року, виїхали до росії.

Як відомо, у липні Катерина Бех «передала привіт» з росії та нарвалася на жорстку реакцію героя Олімпійських ігор у Пекіні, українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійському чемпіону Віктору Петренку дісталося за участь у шоу в росії.

Фото biathlonworld.com

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наталія Єгорова

Згадала модельне минуле: колишня дружина Кличка знялася напівоголеною

ванна

Біла ванна за 5 хвилин: як швидко й легко почистити ванну, не влазячи в неї

Як легко знайти край стрічки скотчу (відео)

Знайти край стрічки скотчу можна за секунду: дізнайтесь, як (відео)

Філіп Кіркоров

Кличте санітарів: путінського блазня Кіркорова висміяли за «екстравагантне» вбрання на концерті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту