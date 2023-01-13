Фантастичні звірі та де їх шукати: у Львові підліток торгував неіснуючими тваринами

Аферисти вигадують масу схем, аби заволодіти чужими грошами: розповідають про родичів у полоні, пропонують оформити допомогу переселенцям чи збирають кошти на військові потреби.

А У Львові неповнолітній хлопець робив «бізнес», пропонуючи людям купувати у нього цуценят. Хоча жодних тварин у нього не було. Як повідомляють в обласному управління поліції, цуценят пропонував придбати 17-річний хлопець.

«Зловмисник створив та адміністрував сайт у мережі Інтернет, де розміщував оголошення про продаж цуценят популярної породи „Коргі“, хоча в наявності песиків у нього не було. Хлопець отримував від клієнтів грошові кошти у якості завдатку, після чого припиняв спілкування з ними, а гроші привласнював», — зазначили в поліції.

До речі, один маленький «коржик» може коштувати кілька десятків тисяч гривень.

Фото поліції

Було задокументовано чотири факти притиправної діяльності львів'янина. Йому повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на строк до трьох років.

Також шахраї можуть «розводити» українців, використовуючи імена відомих людей. Так, свого часу аферисти скористалися фотографіями відомої ведучої Лесі Нікітюк, пропонуючи нібито від її імені «допомогу»

Фото Pixabay

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