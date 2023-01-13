Рада відібрала мандати у позбавлених громадянства нардепів «ОПЗЖ»

Невдовзі після того, як президентським указом чотири представники «ОПЗЖ» були позбавлені громадянства України, вони позбулися й депутатських мандатів.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, за його словами, це сталося після бурхливих дискусій щодо подальшої долі Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна

«Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів 5-ти депутатів (п'ятий — Андрій Аксьонов, який склав мандат за власним бажанням. — Авт). Пропозиція коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після 3-х голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других… одразу ставити позбавлення депутатів мандатів», — зазначив він.

Зокрема, за позбавлення мандату Віктора Медведчука проголосували 320 нардепів.

Фото Ярослава Железняка

Нагадаємо, що минулої осені депутат від «ОПЗЖ» Вадим Рабінович та нардеп від «Слуги народу» Ігор Васильківський втратили мандати через позбавлення їх громадянства.

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