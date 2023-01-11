Президент України Володимир Зеленський розповів про запеклі бої, що точаться у Соледарі, та окремо відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які захищають місто.



Про ситуацію на полі бою на Донеччині, постійні російські штурми й той факт, що росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю він розповідав під час спілкування з європейськими лідерами: президентом Європейської ради, з прем’єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем’єр-міністром Ірландії. «Цьому можна — і треба! — протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають, за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки», — зазначив він у черговому відеозверненні.

За словами Зеленського, вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки, що важливо не лише для України, а й для всіх тих, хто цінує свободу: «Разом із партнерами маємо зробити — і робимо! — все, щоб уже зараз господарям росії стало зрозуміло: жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатися безальтернативною попри всіх і все, кого й що росія буде намагатися кинути в бій».



Президент додав, що за час, що минув після його візиту у Вашингтон, він провів уже близько тридцяти переговорів із лідерами та представниками держав-партнерів. «І буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає дедалі більше», — додав Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що на підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції, ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

«Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними», — резюмував президент.

Нагадаємо, що народний депутат від «ОПЗЖ» Тарас Козак, який знаходиться під санкціями США, втік до росії ще до початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Проти нього відкрили кримінальне провадження у держзраді, як і проти його соратника — Віктора Медведчука. Останнього затримали при спробі виїхати за межі країни вже після початку вторгнення росіян та обміняли на захисників Маріуполя.

Підсанкційного Андрія Деркача у США прямо називали російським агентом, підкреслюючи його роль у спробах втручання в американські вибори та дискредитації Джо Байдена. Українська спецслужба вважає, що він керував в Україні агентурною мережею генштабу рф.

У держзраді підозрюється й ще один нардеп від «ОПЗЖ» — Ренат Кузьмін.

Фото Офісу президента

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram