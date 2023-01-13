В Україну прийде різке потепління, але згодом знову похолодає: синоптики назвали дати

На початку січня в Україні було аномально тепло, але невдовзі похолодало. На черзі знов потепління, яке зміниться низькими температурами.

«13−14 січня в Україні господарюватиме так звана «європейська» зима. Опадів практично — катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Йде в Україні подальше потепління. Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі «плюси», — прогнозує синопткиня Наталя Діденко.

Найближчими днями вдень очікується від 1 морозу до 3 тепла, на північному сході — до 3 морозу, в західних областях — до 3−8 градусів тепла.

«У Києві на Маланки-Василя серйозних опадів не очікується, хіба 14 січня якісь метеонатяки типу мряки чи крупи пролетять. 13−14 січня у нічні години передбачається -3−6 градусів, у денні в столиці буде близько нуля… Пік потепління — на Водохреще, наступне похолодання, орієнтовно, з 23−24 січня», — зазначає вона та показує, як у Києві «стрибає» температура.

Фото Наталки Діденко

А народний синоптик Станіслав Щедрін вважає, що пік потепління прийдеться на 17−21 січня, після чого знов стане холодно.

«Температура повітря в усій країні зросте до +10+12 градусів, а на півдні та у центрі навіть до +13+15 градусів. Потім поступово похолодає, спочатку до -3+3 градусів, і від 24 січня до -2−9 градусів морозу», — цитує синоптика ТСН.

Раніше синоптики прогнозували, що у січні 2023 року середня місячна температура в Україні буде у межах 0−5 градусів морозу, у Криму — до 1−2 градусів тепла, що на 1−1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях — близько до норми.

Фото Pixabay

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