Радник керівника МВС Вадим Денисенко пояснив, чому командувачем російських сил в України став начгенштабу рф герасимов, а посідавший цю посаду суровікін був «посунутий».

«Повернення блудного генерала герасимова, — пише Вадим Денисенко на своїй сторінці у соцмережах. — Що означає чергова рокіровка в воєнному керівництві рф.

1. Як би це дивно не звучало, але, напевне, найменш зацікавлений в цій перестановці є сам герасимов. Для нього це штрафбат. Нових ідей у нього нема і не може бути. І він не може цього не розуміти.

2. Причина зміни суровікіна частково лежить в тому, що він не зміг привнести щось нове в бойові діі: його ставка на «Вагнер» та на масовані удари по енергетичній інфраструктурі не призвели до переламу у війні.

3. Головна причина кадрових змін — масована дискредитація російської армії групою воєнкорів, пригожиним, кадировим і захованими далеко в кулуарах ковальчуками і золотовим. Російська армія єдиний привід для гордості росіянина. Розхитування віри в єдиний привід для гордості — це, звичайно, на руку нам, але з точки зору росіян — це втрата однієї зі скрєп. Власне призначення герасимова, з точки зору путіна, це знак всім тим, хто критикує армію. Правда, знак явно невдалий.

4. Чому невдалий? Перш за все тому, що рівень довіри до герасимова мінімальний. Він асоціюється з поразками. Логіка, за якою йшов путін, судячи з усього, наступна. Тиждень за тижнем шойгу капав на нього і говорив: робота суровікіна примітивна, нас критикують і витирають об нас ноги. І, як результат, путін, який страшенно не любить міняти людей сказав: якщо нема нікого розумного, поставимо герасимова.

5. Найцікавіше питання: чи дано паралельно доручення закрутити гайки воєнкорам і пригожину, щоб вони перестали критикувати армію. Якщо цього не буде, а судячи з усього, цього не буде, в кремлі розпочалися реальні, а не вигадані кулуарні війни. Поки головний приз: зміна міністра оборони. Але, сподіваємося, це лише початок".

Фото з Вікіпедії

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram