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Україна

«Кампанія не відповідає стратегічним цілям»: у британській розвідці пояснили усунення суровікіна

10:05 12 січня 2023
Суровікін

11 січня міністр оборони росії сергій шойгу оголосив, що командувачем «спеціальною військовою операцією» в Україні стане глава російських збройних сил, начальник Генерального штабу валерій герасимов. Це важлива зміна в підході російського диктатора путіна до управління війною, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У Герасимова буде три заступники, в тому числі попередній керівник, генерал сергій суровікін. Це значна зміна в підході президента росії володимира путіна до управління війною. Призначення начальника Генштабу командувачем театру бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації, з якою стикнулася росія, і чітким визнанням того, що «кампанія не відповідає стратегічним цілям росії».

Цей крок, пишуть аналітики, ймовірно, буде зустрінутий з крайнім невдоволенням більшою частиною російських ультранаціоналістичних і військових блогерів, які все частіше звинувачують герасимова в поганому веденні війни.

«На противагу цьому, суровікін отримав широку підтримку цієї спільноти за відстоювання більш реалістичного підходу. Оскільки зараз він є заступником командувача, його авторитет і вплив майже напевно значно зменшився».

Нагадаємо, американські експерти вважають, що час не на боці України у війні з росією.

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