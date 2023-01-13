За голову зірки НБА на батьківщині дають півмільйона доларів: що він накоїв

Відомий баскетболіст низки клубів НБА Енес Кантер потрапив до списку неугодних людей президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану.

За інформацію, яка призведе до арешту 30-річного спортсмена, турецький уряд призначив нагороду у 10 мільйонів лір (близько 500 тисяч доларів). Така щедра «винагорода» за голову Кантера пов'язана з тим, що той оголошений членом «терористичного угруповання» після спроби державного перевороту в Туреччині влітку 2016 року. Тоді батько Енеса виступив із відкритим листом, у якому відмовився від сина, просив його змінити прізвище та вибачався перед президентом, а спортсмен у відповідь також зрікся рідних.

«Я не один такий, у цьому списку багато ні в чому не винних журналістів, науковців, спортсменів та активістів. Їхньому життю загрожує небезпека через рішення турецького уряду», — відзначив Кантер у коментарі телеканалу Fox News.

Додамо, що в 2017-му турецький паспорт Кантера було анульовано, а потім він оголосив себе людиною без громадянства. І лише наприкінці 2022-го він став громадянином США й зараз мешкає у Вашингтоні.

Зазначимо, що, опинившись у США в студентські роки, Енес потрапив до НБА у 19-річному віці. У період з 2011-го по 2022-й Кантер виступав за «Юту Джаз», «Оклахому-Сіті Тандер», «Нью-Йорк Нікс», «Портленд Трейл Блейзерс» та «Бостон Селтікс», провівши загалом у найсильнішій лізі світу майже 700 матчів.

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