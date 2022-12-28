Фантастичний Дончич: неймовірний порятунок з «мінус 9» у матчі НБА за участю команди Михайлюка (відео)

Неймовірну розв'язку в матчі регулярного чемпіонату НБА видали «Даллас Маверікс» та «Нью-Йорк Нікс», за який виступає баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк.

Ще за 33,9 секунди «Даллас», здавалося, безнадійно програвали з різницею у 9 очок — 103:112. Але за 4,2 секунди до сирени неймовірний словенець Лука Дончич реалізував перший штрафний та скоротив відставання до двох пунктів (113:115). Другим же кидком лідер «Далласа» навмисне влучив у щит, підібрав м'яч у боротьбі і точно кинув двоочковий, перевівши гру в овертайм (115:115).

А вже у додатковій п'ятихвилинці поєдинку, який Михайлюк пропустив, натхненний камбеком «Даллас Маверікс» здобув перемогу — 126:121.

Зазначимо, чемпіон Європи у складі збірної Словенії Лука Дончич видав фантастичний матч, встановивши купу рекордів. По-перше, 23-річний атакувальний захисник став автором історичного трипл-дабла — набрав 60 очок, здійснив 21 підбір та віддав 10 передач, чого раніше в НБА не вдавалося нікому. Крім того, словенець оновив особисті рекорди за кількістю очок і підбирань за один матч (попередніми рекордами були 51 пункт у поєдинку проти «Кліпперс» у лютому 2022-го та 20 підбирань у грі проти «Сакраменто» у серпні 2020-го), а також — рекорд клубу за кількістю очок в одній зустрічі (попереднє досягнення — 53 очки у грудні 2004-го — належало зірковому німцеві Дірку Новіцкі, який був присутній на грі). Наприкінці вболівальники влаштували на честь Дончича стоячи овації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразовий чемпіон НБА майстерно «вирубав» партнера, котрий зарвався.

Фото Twitter NBA

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