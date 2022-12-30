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Спорт

Критикував лукашенка: тренеру футбольного клубу «Львів» винесли вирок у білорусі

9:03 30 грудня 2022
Василь Хомутовський

Колишнього голкіпера збірної білорусі Василя Хомутовського, який останнім часом працював тренером воротарів у клубі УПЛ ФК «Львів», засуджено на батьківщині до двох років «домашньої хімії» — обмеження волі без направлення до виправної колонії.

Вердикт одного з районних судів Мінська, який займався розглядом справи, передбачає, що засуджений живе вдома та продовжує працювати на основному місці роботи (із зарплати щомісяця може вираховуватися до 25%). Щоправда, при цьому необхідно стати на облік у кримінально-виконавчій інспекції та з перевіркою можуть заявитися в будь-який час. Засудженому не можна вживати спиртне, заборонено виходити з дому у вихідні та свята, а також не можна ходити в гості та відвідувати будь-які розважальні заходи. За будь-яке порушення вирок може бути переглянуто й замінено на більш суворий, аж до взяття під варту.

Нагадаємо, що Хомутовського, який від січня 2022 року працював тренером воротарів у ФК «Львів» у штабі свого співвітчизника Олега Дулуба, був затриманий у білорусі наприкінці вересня, коли приїхав на батьківщину для лікування. Причиною стала участь у мирних акціях протесту, що проходили у країні в 2020 році, а також пересилання матеріалів із телеграм-каналу, визнаного у білорусі екстремістським.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого іранського футболіста Алі Даєї засудили до страти на батьківщині.

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