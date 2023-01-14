В деяких областях змінили графіки відключення електроенергії: хто і як довго буде залишатися без світла

В Україні 14 січня було змінено графіки відключення електроенергії в кількох регіонах, зокрема, у Києві та столичній області.

Так, у Києві і області діють оновлені графіки відключень, які враховують складну ситуацію в енергосистемі та складаються з трьох категорій: «світло є» (період зазвичай триває 2 години), «світла немає» (4 години) і «можливе відключення» (сіра зона, 3 години).

В Дніпропетровській і Запорізькій областях діють аварійні стабілізаційних та екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

«Останні передбачають як збільшення тривалості відключень, так і залучення до них споживачів інших черг — в обсягах та на час, необхідні для стабілізації рівня енергоспоживання», — пояснили в компанії «Запоріжжяобленерго».

В Івано-Франківській області запровадили черги та підчерги, відключення електроенергії поки що відбувається за схемою 4 години з електроенергією та 2 години без неї.

«Увага! Графік на 14 січня змінився! Отримано повідомлення від диспетчера НЕК «Укренерго» про застосування ліміту з 00:00 до 07:00. Застосування нічного ліміту змінило години вимкнень і на день. Нічний ліміт відповідно до повідомлення — 225,2 МВт. Денний дещо нижчий ліміту попередньої доби і становить 296,48 МВт. Схема вимкнень залишається 4+/2-«, — повідомили в компанії «Прикарпаттяобленерго».

Нагадаємо, раніше очільник диспетчерської компанії «Укренерго» Олександр Кудрицький припускав, що на вихідних відключень може відбуватися менше і назвав причину.

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