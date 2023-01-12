Відключень світла може стати менше: в «Укренерго» назвали ймовірну причину

Обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час національного телемарафону.

«На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше „упакувати“ споживання в той обсяг генерації, який ми маємо», — заявив він.

Кудрицький також додав, що наразі енергетики роблять все можливе, щоб збільшити обсяги генерації електроенергії.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом у Києві залишається складною. Електроенергію планують відключати і у «сірих зонах» графіка.

Раніше в «Укренерго» пояснили, що ворог в основному націлений не на електростанції, а на вузли системи передачі електроенергії, адже його метою є «відрізати» окремі райони та запобігти постачанню електрики із західних регіонів, де нині розташована більшість генеруючих потужностей. В цьому ворожим військовим допомогають російські інженери, які добре знали енергомережу України, адже до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року року вона була об’єднана з енергосистемами росії та білорусі.

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