Соледар наш: ЗСУ показали надихаюче відео з нескореного міста

Незважаючи на заяви ворога, українські військові все ще утримують контроль над Соледаром у Донецькій області, де йдуть жорстокі бої, і на взяття якого так багато ставить «кухар путіна» пригожин.

Над містом майорить прапор України.

«Соледар. 14 січня 2023 року, 11:18. Слава Україні!» — написав командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG «Птахи Мадяра» Роберт Мадяр.

Військовий опублікував надихаюче відео. На кадрах видно зруйновану промзону, але над нею виситься прапор України, як символ незламності. Імовірно відео знято в західній частині міста.

Нагадаємо, що жорстокі бої за Соледар ведуться вже не перший день. Час від часу россіяни навіть оголошують про захоплення міста, але ця інфомація ще жодного разу не підтвердилася. Українські захисники утримують свої позиції.

За словами глави східного угруповання військ Сергія Череватого, росіяни намагаються захопити Соледар для просування вглиб Донецької області і захопити весь Донбас.

При цьому офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Богуна Тарас Березовець повідомив, що після невдач у Бахмуті вся еліта армії рф кинулася штурмувати Соледар.

Нагадаємо, у щоденному зверненні до співвітчизників президент Зеленський подякував за знищення ворога в Соледарі бійцям підрозділу «Кракен», а воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу «Шаман» — за мужню оборону сусіднього Бахмута.

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