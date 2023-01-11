пригожин особисто багато поставив на Соледар: Цаплієнко про намагання повара путіна замінити хазяїна

Журналіст Андрій Цаплієнко вважає, що євген пригожин насамперед хоче представити захоплення українського міста як власну PR-перемогу, а також має свої бізнес-інтереси

«По Соледару. Там зараз жорстко, але контроль за містом Сили оборони не втратили, — пише Андрій Цаплієнко у соцмережах. — Штурм «вагнерівців» триває вже десять днів поспіль.

Про їхню тактику я вже писав. Змінилось за цей час лише те, що пригожин відправив сюди своїх найкращих «фахівців», штурмових груп стало більше, і за першою хвилею «зеків"-смертників в другій та третій хвилі відтепер на українців кидають найбільш підготовлені сили найманців.

В цьому пеклі перемелюються основні професійні сили «вагнерівців». Вони несуть шалені втрати. Буквально йдуть по трупах своїх загиблих співслужбовців.

Їхня присутність в деяких районах міста поки не означає, що вони його контролюють. Головний їхній успіх — це встановлення вогневого контролю над основною трасою логістичного забезпечення наших бійців в Соледарі.

Більше того, навіть, якщо уявити, що «вагнерівці» візьмуть Соледар, то це ускладнить положення захисників Бахмута, але не дасть жодної гарантії, що росіяни і його зможуть взяти. А, тим більше, це не наближає «позитивний» для росії результат у війні.

Тоді виникає питання, в чому сенс для росіян покласти тисячі своїх людей заради того, щоб взяти одне маленьке місто?

Думаю, є сенс особисто для пригожина. Подвійний. Політичний і бізнесовий.

Він бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК «Вагнер» це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати путіним влади пригожин з його іміджем «переможця», якщо він його здобуде, та приватною армією у 50 000 багнетів стає головним претендентом на крісло «Верховного Правителя росії».

Він хоче контролювати соляне і гіпсове родовище. Під Соледаром найбільші в світі запаси солі. Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще тут, навколо Соледара, видобувають гіпс, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це у України — це був би приємний трофей для путінського ресторатора.

пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв".

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