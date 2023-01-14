Чіткий сигнал невдачі для ворога: Зеленський про ситуацію на фронті

Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни — Збройні Сили України, усі сили оборони й безпеки — захищають державу і успішно відбивають наступ ворога, завдяючи йому втрат.

По це заявив у зверненні за результатами 324-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для росії… Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах», — сказав глава держави.

Також він подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро й стійко виконують поставлені завдання.

«Я дякую бійцям підрозділу „Кракен“ за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу „Шаман“, які мужньо обороняють Бахмут!» — сказав президент Зеленський.

Глава держави впевнений, що кожен крок наших військових дає нам реальне посилення нашої незалежності, усіх її аспектів, і приближає до перемоги у війні.

Але ворог намагається будь-якою ціною добитись хоч якоїсь перемоги. За даними нашої розвідкки, під час першої хвилі мобілізації до зс рф було призвано 300 тисяч осіб. Керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. До зс рф потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористу створити стратегічні резерви.

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