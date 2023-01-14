«Якщо цього не зробити, квіти не розпустяться»: що слід знати про вирощування каланхое

Каланхое вважається дуже невибагливою рослиною, яка не швидко реагує на помилки у догляді. Саме тому її все частіше вирощують, як кімнатні квіти, на балконі або терасі. Але чи може рослина вижити у відкритому ґрунті в наших широтах, адже каланхое любить тепло. Відповідь дали у спеціалізованому виданні:

«Тримайте каланхое при кімнатній температурі, навіть в приміщенні температура не повинна опускатися нижче 15 градусів. Ідеально підійде кімната, яка не освітлюється у вечірній час. Підтримуйте помірну вологість кореневої шийки, не удобрюйте взагалі. Короткий день стимулює утворення квіток. Каланхое — рослина короткого дня. Це означає, що вона не повинна піддаватися впливу денного світла більше восьми-дев'яти годин протягом декількох тижнів. Якщо цього не зробити, квіти не розпустяться. Якщо каланхое знаходиться в приміщенні зі штучним освітленням, його слід штучно затемнити. Розріжте для цього картонну коробку так, щоб вазон був повністю накритий. Надягайте його на рослину щодня приблизно о 18:00 і тільки потім знімайте, зняти його знову наступного ранку близько восьмої години».

Ви також можете посадити каланхое на клумбі, восени знову викопати його і тримати у квітковому горщику в приміщенні до наступного садівничого сезону. Ці сукуленти також ідеально підходять для посадки в невибагливих до догляду чашах.

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