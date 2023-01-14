Чим і коли не можна підгодовувати кімнатні рослини: поради досвідчених квітникарів

У догляді за кімнатними рослинами важливо вносити підживлення тільки тоді, коли це дійсно потрібно. В іншому випадку квітам можна завдати серйозної шкоди.

Досвідчені квітникарі радять використовувати правильні засоби та з обережністю застосовувати народні.



Багато квітникарів використовують чай для удобрення ґрунту. Однак тут є багато нюансів, наприклад, не слід використовувати як підживлення чай з ароматизаторами та барвниками у складі. Вони можуть завдати шкоди рослині. Також не завжди квітка добре реагує на дубильні речовини, що містить чай. І, звичайно, знати міру: не заливати рослину, щоб не утворилося плісняви, а також використовувати рідину кімнатної температури.



Гущу кави також додають у ґрунт. Але якщо напій був приготовлений з додаванням молока або сиропів, використовувати його як підживлення не можна. Це привабить комах та мікроорганізми у ґрунт. До того ж хімічні елементи з сиропів та ароматизаторів навряд чи будуть корисні для рослин.



Розчинну каву зовсім не слід розглядати як добриво, вона занадто кисла для квітки і не містить жодних корисних речовин. Крім того, у будь-якому вигляді каву не можна використовувати як підживлення для кактусів.

Кімнатні рослини можуть «впадати у сплячку» в осінньо-зимовий період: вони не цвітуть, уповільнюють ріст й набирають сили для нового життєвого циклу. У ці періоди експерти не рекомендують використовувати мінеральні добрива. Такі добавки провокують зростання рослини, проте в період спокою це шкідливо, тому що життєві сили квітки виснажуватимуться замість того, щоб накопичуватися.

У період цвітіння не можна підгодовувати кімнатні рослини азотними добривами. Вони провокують зростання рослини, нарощування листя, зміцнення стебла чи стовбура. Це вимагатиме багато сил і поживних речовин. Замість того, щоб направити запас сил на формування бутонів і цвітіння, рослина витрачатиме його на зростання листя. А зав'язі бутонів можуть зовсім не утворитися або відразу ж відпасти.

Поживні речовини також стимулюють зростання та розвиток рослини. Якщо квітка захворіла й перебуває в ослабленому стані, їй потрібно дати спокій на деякий час, щоб вона набралася сили. Форсований розвиток призведе до виснаження сил, які рослина витратила спочатку на боротьбу з хворобою, а потім на надто інтенсивне зростання під дією поживного добрива, пояснюють досвідчені квітникарі.

Як зазначили експерти, органічні добрива не можна використовувати для рослин зі строкатим листям. Річ у тому, що високий вміст органіки у ґрунті стимулює вироблення хлорофілу — пігменту, який забарвлює листя у зелений колір. Відповідно, красивий малюнок може стати менш яскравим або зовсім пропасти, а листя стане однорідно-зеленим.

Раніше ми розповідали про підживлення для рослин у січні, після яких навіть сама чахла квітка оживе й набереться сил.

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