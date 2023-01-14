Вибори президента в Чехії: у другий тур пройшли «чеський Орбан» та колишній генерал НАТО

У суботу, 14 січня, ЦВК Чехії підбила підсумки президентських виборів у республіці. Голосування тривало два дні. Жоден з кандидатів не зміг набрати більш ніж половину голосів, тож потрібен другий тур. Він призначений на 27 та 28 січня.

До нього пройшли колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та ексглава військового комітету НАТО Петро Павел.

Андрій Бабіш та Петро Павел

Це стало зрозумілим вже після підрахунку 80% голосів. Бабіш набирає 36,78%, а Павел — 33,72%. Їхня головна суперниця відомий економіст Дануше Нерудова отримала лише 14%. Попередня явка у першому турі становила 67%, що є досить високим показником для Чехії.

Термін повноважень нинішнього президента Мілоша Земана спливає у березні. Він обіймав цю посаду з 2013 року. Земан двічі вигравав вибори. Конституція забороняє йому ще раз балотуватися.

Нагадаємо, у Чехії президент відіграє в основному церемоніальну роль. Однак він відповідає за призначення уряду, голови центрального банку та конституційних суддів. Крім того, як голова держави є верховним головнокомандувачем країни.

Ще кілька днів тому головними претендентами у боротьбі за президентську посаду вважалися генерал Павел та економіст Нерудова. Шанси Бабіша були незначними, оскільки він перебував під судом у справі про шахрайське використання великих субсидій, які Чехія отримувала від Євросоюзу. Зокрема, із грошей ЄС 2 мільйони євро пішли на будівництво фешенебельного готелю «Гніздо лелеки» у мальовничому передмісті Праги. Власниками об'єкта виявилися діти Бабіша.

Судовий процес не завадив політику балотуватися на пост президента. І ось 9 січня суд виправдав колишнього прем’єр-міністра. Рішення суду дозволило Бабішу різко підвищити свій рейтинг. Його прихильники вказують на те, що виправдувальний вердикт доводить — справу сфабрикували політичні противники Бабіша.

Тим часом репутація колишнього чеського прем'єра в Європі має дуже підмочений характер. У керівництві Євросоюзу із ним не хочуть мати жодних справ. І його перемога на виборах Брюссель зустріне дуже холодно. Показово, що першим привітав Бабіша з успіхом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У ЄС та НАТО хотіли б, щоб перемогу на виборах у Чехії здобув Петро Павел. Генерал став першим представником східноєвропейської країни, якому довірили пост голови Військового комітету НАТО — найвищого військового органу альянсу. Павела було нагороджено орденом Почесного легіону за те, що вивів французький підрозділ військ ООН з оточення під час хорватсько-сербської війни у 1993 році.

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