Зеленський про обстріл Дніпра: «Ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать»

Після чергового терористичного акту, здійсненого росією, чиї військові нанесли масові ракетні удари по критичній інфраструктурі та житловим будинкам, президент України Володимир Зеленський звернувся до іноземних політичних лідері та громадян, які досі вагаються, роздумуючи, чи варто надавати нашій країні зброю, яка допоможе цього року завдати поразки державі-терористу.



«росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Львівщина, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. Всюди — цивільні об’єкти! В місті Дніпрі внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок. Звичайна панельна девʼятиповерхівка, яких доволі багато в різних містах Східної та Центральної Європи. Усі поверхи цього будинку — з другого до девʼятого — впали від вибуху російської ракети. Вдалося врятувати десятки людей — поранених, травмованих, їм надається допомога. Серед них діти, найменшій дівчинці — три роки…», — сказав Зеленський у відеозверненні.



За його словами, російський терор можна перемогти лише на полі бою, для чого потрібна зброя, яка єна складах у наших партнерів і на яку так очікують наші воїни.



«Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть», — підкреслив президент.

За його інформацією, після ракетної атаки, під час якої зазнали пошкоджень енергетичної інфраструктури, найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, робота триватиме цілодобово.



«Обов'язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою. Наші воїни це забезпечать. Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені й притягнуті до відповідальності», — додав президент.

Нагадаємо, що у Дніпрі станом на ранок неділі, 15 січня, відомо про загибель 18 мешканців багатоповерхівки. Більше 70 людей отримали поранення, доля понад 40 дніпрян наразі не відома.

Фото Офісу президента

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram