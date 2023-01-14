В Києві пролунали потужні вибухи: ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Після ранкових вибухів у Києві ситуація повторилася через кілька годин. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє кореспондент «ФАКТІВ».

11:04 Повітряну тривогу на Київщині та у Києві скасували.

10:49 Ворог підняв у небо 17 бомбардувальників, ймовірно Ту-95, попередив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

10:45 У Голосіївському районі Києва відбувається триває ліквідація пожежі на нежитловому об"єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце, інформує мер Віталій Кличко.

10:41 Внаслідок ранкової атаки на Київську область в регіоні пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації.

10:33 Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що о 12:00 по Україні може бути завдано масштабного ракетного удару, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

10:24. У Київській області відбулося влучання в житлову забудову.

«Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна», — повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Попередньо інформації про постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

10:13. У Києві зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури

«Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях», — про таке інформує КМВА.

10:08 Ракетні уламки впали на нежитлове приміщення у Голосіївському районі, повідомив мер Віталій Кличко. За його даними, постраждалих внаслідок інциденту немає.

09:48. Вибухи в Дніпровському районі столиці.

«Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!» — повідомив міський голова Києва.

09:47. Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк закликав не ігнорувати тривогу.

Тим часом заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про атаки на об'єкти критичної інфраструктури Києва.

«Ракетна атака на об"єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!» — повідомив Тимошенко.

09:44. В Чернігівській області також оголосили повітряну тривогу.

09:42. Ракетна атака на столицю.

«Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації», — пишуть в КМВА.

Тим часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

«Не ігноруйте повітряну тривогу», — написав він.

Наразі не відомо, що стало причиною вибухів.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці вже чули вибухи в Києві та області, але повітряної тривоги не оголошували. Як тоді стало відомо, на одному з об’єктів критичної інфраструктури на Київщині сталось загоряння. Попередньо, без постраждалих. Але, що стало причиною, наразі не відомо.

Також вранці 14 січня ворог вдарив ракетами С-300 по Харкову, ціллю теж були об'єкти критичної інфраструктури.

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