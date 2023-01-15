Трагедія у Дніпрі: кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці досягла 20, поранених — десятки (фото, відео)

У Дніпрі, де напередодні російські терористи вдарили ракетою по багатоповерхівці, збільшилася кількість жертв — станом на 08:00 неділі, 15 січня, загинуло 20 людей, у тому числі й дитина.

За даними ДСНС, врятовано 38 осіб (з них 6 дітей), поранено 73 особи (з них 14 дітей).

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Розбір завалів та демонтаж небезпечних конструктивних елементів триває. До робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Рятувальники усю ніч розбирали завали.

Тим часом у мережу виклали відео з моментом вибуху після ракетного удару по місту.

Українці вже з'ясували, що бомбардувальник, з якого вдарили по багатоповерхівці, належить до військової частини 33310, це 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Пункт постійної дислокації аеродром «Шайковка» біля однойменного міста. Позивний ведучого 42492. Пуск був з району міста Курськ, посадка на аеродромі в місті Рязань. Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що авіаполком командує Олег Тимошин. Літак цього ж полку влітку 2022 року вдарив ракетою по торгівельному центрі у Кременчузі.

Очільник обласної ОВА Валентин Резніченко уточнив, що понад 40 людей знаходяться у лікарнях, четверо з них — у реанімації. Наразі залишається невідомою доля ще понад 40 людей…

«Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв», — додав він.

У місті оголосили трьоденну жалобу за загиблими.

Також ракетної атаки 14 січня зазнала столиця й Київська область.

Фото ДСНС

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