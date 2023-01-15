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Без України у чільній п’ятірці: «місячна» американка перемогла на конкурсі «Міс Всесвіт» (фото)

10:13 15 січня 2023
Р&#39;Боні Габріель

На всесвітньо відомому конкурсі «Міс Всесвіт» у Нью-Орлеані (США), у якому брала участь і українка Вікторія Апанасенко, перемогла 28-річна американка Р'Боні Габріель.

До фінальної п'ятірки також потрапили представниці Венесуели та Домініканської Республіки. Четверте та п'яте місця дісталися красуням з Пуерто-Ріко та Кюрасао. Українка у фінал не пройшла.

Про нову «Міс Всесвіт» відомо, що вона родом із філіппіно-американської родини. Р'Боні закінчила Університет Північного Техасу зі ступенем бакалавра в галузі дизайну одягу. Вона працює дизайнеркою, створює екологічно чистий одяг, а також виступає у ролі професійної моделі. Бере участь у конкурсах краси з 2020 року.

На конкурсі національних костюмів вона була Місяцем — на честь висадки NASA на Місяць місії «Аполлон-11» та програми Artemis.

Фото Р'Боні Габріель

Фото Р'Боні Габріель

Нагадаємо, що українка на конкурсі національних костюмах стала «Воїном світла» — у білій сукні з крилами та мечем у руках.

Фото Miss Universe

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