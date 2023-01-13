Представниця України на «Міс Всесвіт» вразила символічною сукнею та войовничим мечем

Українка Вікторія Апанасенко на конкурсі «Міс Всесвіт», який проходить в США, вразила світ яскравими образами. Національний костюм «Воїн світла» створила відома українська дизайнерка Леся Патока. В руках красуні — зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором.

Монолітний комбінезон символізує броню. Біла сукня, яка складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло понад 10 метрів тканини, доповнює образ створений на сучасний лад пасок. Костюм прикрашає головний убір з традиційними для України колосками. Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені у синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапору.

Національна символіка зберігається і у вечірньому вбранні, створеним дизайнером FROLOV. Вікторія представила елегантну чорну сукню, яка є символом темних часів, болю, втрат, зруйнованих доль, трагічних подій війни на нашій землі. Це колір жалоби, який демонструє світові ціну нашої свободи. Разом з тим — це символ внутрішньої сили та рішучості. Нагадування, що найтемніша година перед світанком. Прикрашає сукню вишите жовто-блакитне сердце з золотими кристалами. Це символ життя та символ світла, яке випромінюють наші серця.

Купальник Вікторії також несе меседж світові. Вперше за 70 років конкурс купальних костюмів став засобом, який допомагає краще дізнатися про учасниць, їхні країни та про те, що вони хочуть розповісти. «Міс Всесвіт» надали кожній кандидатці біле полотно, на якому учасниці мали змогу зобразити свою власну історію. Накидку Вікторії прикрашає головний девіз України цього року: BEBRAVE LIKE UKRAINE, який ми гордо презентуємо світові щодня. Центральним елементом малюнку є сама Вікторія в образі дівчини-птаха, який символізує нашу країну. Цей витвір мистецтва був створений при при свічках, в умовах блекауту, сирен та обстрілів довгими холодними вечорами в центрі Європи, в Україні, де сьогодні триває війна.

Після завершення конкурсу «Міс Всесвіт» накидки будуть продані на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, переможницею конкурсу «Міс Всесвіт-2021» стала представниця Індії.

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