«Ти знаєш, як закінчив Геббельс?»: Усик передбачив російському пропагандисту соловйову швидку смерть

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який назвав росіян «свинособаками», звернувся до російсько-кремлівського пропагандиста володимира соловйова, який раз за разом відпускає неприємні коментарі на адресу нашого співвітчизника.

«Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник, — зазначив Олександр Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram. — Солов'юша, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! За деякими даними, Геббельс із дружиною наклали на себе руки, а перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто, спочатку вони вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі.

Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте… Суверенна держава може йти будь-куди — до НАТО, не до НАТО. І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з гімном, із прапором, із президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?«

Також боксер захистив свою дружину Катерину, яку за активність та висловлювання у соцмережах часто критикують та ображають. «Деякі недолюди писали мені та ображали мою світлу й неповторну, єдину, найсильнішу у світі дружину, Катерину Михайлівну. Кохання моє, обожнюю тебе. Друзі, у моєї дружини настільки сильний характер та такі потужні яйця, що якщо ви зустрінетеся з нею віч-на-віч, то вона вас переламає так, що мало не здасться. Тож не рипайтеся та живіть своїм життям», — зазначив Олександр.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик пожертвував майже 14 мільйонів на відновлення зруйнованого росіянами села під Києвом.

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