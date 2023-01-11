Володар трьох чемпіонських поясів у суперважкій вазі непереможний український боксер Олександр Усик, який пожертвував майже 14 мільйонів на відновлення зруйнованого росіянами села під Києвом, записав звернення до представників країни-агресора та всіх, хто підтримує війну в Україні.

«Розмовлятиму іншою мовою, щоб більше людей мене розуміло, і щоб свинобаки теж розуміли, — зазначив Олександр Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram. — Так, я обзиватиму людей, які роблять такі речі.

російська федерація — це ворог України. Так-так, ви мене добре чуєте, і ви бачите саме мене. Це ворог, який хоче вбити всіх людей у світі. Але у восьмій заповіді говориться: «Не убий». Немає жодної священної війни чи очищення. Є війна, яку ви розв'язали 24 лютого 2022 року. Напали на Україну, нібито захищаючи якихось росіян, які не хочуть вашого захисту. Так само ви напали на Чехословаччину багато років тому, так само ви приїхали ще в інші країни, до Грузії. Ви всюди приїжджаєте із захистом, але тільки ви своїх росіян не захищаєте у самій росії. Ніяк не захищаєте. Ви боретеся з фашизмом та нацизмом, якого немає. Ви — Третій рейх у всьому його прояві. Все те, що не зробив Гітлер, усе продовжує робити ваш президент.

росіяни та росія кажуть, що вони борються зі світом, бо це священна війна. Тільки вони прийшли з війною в чужу демократичну країну та вбивають. Але хто обіцяв захищати цілісність України, коли віддавали ядерну зброю? Не виконали обіцянку. Як з вами якісь діалоги вести, якщо ви балаболи? Якщо ви шахраї? Ви — конкретні брехуни, які брешуть усьому світу та своєму народу — насамперед. І ви всі живете у цій брехні. Вам подобається жити в цій брехні — живіть у ній. Ми не хочемо жити у брехні. Ми хочемо розвиватися, щоби наша економіка зростала. Хочемо жити, а не існувати, як ви робите.

Я нарешті висловлюся. Стільки сидів і терпів. Думав, що не треба цього робити, що треба промовчати, смиренність. Так, у мене є смиренність, але зараз я висловився, бо це правда. Це цілковита правда. Валіть у свій оркостан, захищати нікого не треба, ми самі себе захистимо, самі оберемо президента. За моєю спиною колір нашої свободи та нашої сили. Це наш прапор — прапор України. Верхня частина — небо, нижня — хліб. Ми живемо із богом. Ми не нападали.

Слава Богу за все та слава Україні. Україна переможе. Вона вже перемагає".

Нагадаємо, що український боксер продовжує перебувати в очікуванні поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк висловився, що бій або відбудеться до 4 березня, або взагалі не буде проведений, але поки що жодної конкретики по даті та місцю проведення поєдинку немає.

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