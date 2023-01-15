«Залишився сиротою маленький синочок»: у Дніпрі від російської ракети загинула лікарка-стоматологиня

Наразі вже відомо про 20 загиблих внаслідок прильоту російської ракети до багатоповерхівки у Дніпрі.

Більшість загиблих та постраждалих у момент трагедії перебували у своїх квартирах. А дехто був поруч, на вулиці. Так загинула лікарка-стоматологиня з Дніпра Ольга Усова (на фото у заголовку). У момент ракетного удару Ольга з подругою проходили повз багатоповерхівку. Обидві загинули.

Про трагедію повідомив у Facebook друг Ольги Андрій Біляк: «Не можу в це повірити… Біль і сльози. Дніпро. Волонтерка, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації — вже на небі… Залишився сиротою маленький синочок із татом, так само як і в її подруги Ірини Соломатенко, яка теж загинула… Оля дуже добра жінка, розумна, щира, яка так багато допомагала ЗСУ та всім, кому тільки могла. І загинула від рашистської ракети… Оля залишила по собі світлу пам'ять, а росія — це назавжди Мордор, який буде стертий з лиця землі…»

Ірина Соломатенко

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію дівчини Насті Швець, фотографія якої у зруйнованій ракетним ударом квартирі облетіла усі ЗМІ. Настя дивом залишилася живою, а її батьків і кота поки не знайшли. П'ять місяців тому війна забрала у Насті кохану людину — вона загинула на фронті.

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