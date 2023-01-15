«Рятуватися я не хотіла, хотіла, щоб знайшли батьків…»: дівчина, яка дивом вижила в Дніпрі, розповіла страшні подробиці трагедії

Дівчина Настя Швець із Дніпра, фото якої у зруйнованому російською ракетою будинку в день трагедії облетіло ЗМІ, розповіла страшні подробиці того, що сталося.

На фото Настя сидить у своїй квартирі серед купи уламків, які були її квартирою. Дівчина дивом залишилася живою. Її батьків та кота поки так і не знайшли. Виявилось, що п'ять місяців тому Настя втратила на війні свого коханого.

«Мого будинку, всього життя та спогадів більше немає. Нема кота, не відомо, що з батьками. Дякую за підтримку» — написала у своєму Instagram Настя за кілька годин після трагедії. А пізніше написала

ще цей щемливий допис: «У мене немає слів, у мене немає емоцій, я нічого не відчуваю, крім великої порожнечі всередині. Я не жила, а існувала весь час, намагалася змиритися, що мого хороброго Влада, Фотика для

побратимів і Котика для мене більше немає… Я відчувала, що він буде мене оберігати. Мене накрило дверима в ліжку, частини кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору та кладовки немає, там прірва і я бачу іншу частину під'їзду, чужого під'їзду. Він зберігся, я майже ціла, незважаючи на рану на голові та голі обдерті ноги.

Я не знаю де батьки. Кажуть, що їх бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватися я не хотіла, хотіла, щоби знайшли батьків. Розумію, що Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую безглузді жарти батька сьогодні, як із мамою сьогодні фоткали цуценят. Їли мамин Удон… Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи існую я взагалі?»

Про втрату свого коханого Настя повідомляла підписникам 19 вересня. Опублікувавши його фото у військовій формі, написала: «Я досі не можу збагнути, що два тижні тому я останній раз чула твій голос і бачила твою посмішку. Що це останній раз, коли ти казав, як сильно ти мене кохаєш. Все було востаннє, всі мрії та наші

цілі…»

Крім того, Настя повідомила, що її історією вже намагалися скористатися шахраї, створивши фейковий обліковий запис для допомоги в Instagram. Дівчина попросила не вірити фейкам і додала, що всі, хто хоче її підтримати, можуть відправити гроші на банку її сестри Кочеткової Вероніки https://send.monobank.ua/jar/7zRBstfCFk

Станом на ранок 15 січня відомо, що у багатоповерхівці у Дніпрі знайдені тіла 20 загиблих мешканців.

Фото «Громадського»

1547

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram