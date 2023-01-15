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Світ

Понад 70 людей загинули в авіакатастрофі в Непалі (відео)

9:58 15 січня 2023
Авіакатастрофа

Вранці в неділю, 15 січня, в Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, що летів до міста Покхара з Катманду.

Як повідомляє ВВС, на борту знаходилися 72 людини: 68 пасажирів і чотири члени екіпажу. На даний момент відомо, що загинули 53 непальці, 5 індійців, 4 росіян, 2 корейці, по одному — пасажири з Ірландії, Аргентини, Австралії та Франції.

Аварія сталася неподалік аеропорту міста Покхара на заході країни. Лайнер розбився під час посадки і спалахнув. На відео, розміщених у соцмережах, видно, як літак летить над населеним пунктом низько, а потім різко розвертається.

Нагадаємо, що у грудні минулого року легкомоторний літак упав на південному сході Кенії невдовзі після зльоту. Ті, що перебували на борту, у тому числі й шість пасажирів, вижили. Серед них був і дворазовий олімпійський чемпіон, кенійський легкоатлет Девід Рудіша.

Фото — скріншот

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