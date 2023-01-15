Цей тиждень завершується днем, коли астрологи радять усім знакам зодіаку виявляти силу волі, борючися із негативом. А яким же буде тиждень з 16 по 22 січня?

Овен

Овнам цього тижня можна і потрібно перетворювати свій дім. Наприклад, можна почати з покупки або прийняття у дар нових рослин. Можна забиратися і робити перестановку меблів. Це вкрай благотворно вплине на їхню самооцінку, настрій та удачу. Також можна заводити свійських тварин. Важливо продовжувати боротися за своє щастя і не відступати, якщо щось піде не так, пише slovofraza.com.

Телець

У Тельців, ймовірно, з'явиться бажання перестати працювати та скласти повноваження. Це може статися через втому і через те, що нічого не виходитиме в роботі та бізнесі. Щоб такого не відбувалося, важливо боротися з блоками та бар'єрами у свідомості, а також оточувати себе приємними, розумними та добрими людьми. Безвідповідальні Тельці можуть втратити контроль над ситуацією та поплатитися за свої вчинки. Важливо залишатися вірними своїм принципам та рухатися до мрії. Не слід забувати при цьому про відпочинок, тому що перевтома стане для Тельцов головною причиною невдач.

Близнюки

У Близнюків може бути важким початок тижня. До проблем і дрібних негараздів астрологи радять ставитися філософськи. Так, буває так, що ми оступаємося і робимо помилки, але це не означає, що потрібно переживати з цього приводу і дорікати собі за будь-яку дрібницю. Друга половина тижня чудово підходить для зміцнення сімейних зв'язків, проведення часу з дітьми, батьками, другою половинкою. З 18 числа настане ідеальний час для пошуку другої половинки.

Рак

Все, що потрібно Ракам для того, щоб удача стала їхнім постійним гостем — це правильні думки. Важливо вірити в себе навіть у тому випадку, якщо буде допущена прикра помилка. Астрологи радять представникам цього Знаку бути обережнішими у спілкуванні з оточуючими. Не слід нікому розповідати про свої плани на майбутнє і наживати собі ворогів різкими фразами, критикою, жартами. Найбільше з 16 по 22 січня щаститиме тим Ракам, які вміють розставляти пріоритети та діяти згідно з принципами, дослухаючися до голосу розуму та логіки, а не інтуїції.

Лев

Леви матимуть чудовий тиждень для інтелектуальної праці, а також для невеликих короткочасних поїздок. Що стосується керування автомобілем, то астрологи рекомендують не перевищувати швидкість і не порушувати правил дорожнього руху. Будучи пішоходами, теж краще уникати порушення правил — переходити дорогу лише в належних місцях.

Діва

Дівам потрібно витратити час і сили на те, щоб дійти згоди із собою та зі світом. Можна з головою поринути у кохання, а можна побути на самоті і зайнятися саморозвитком, пошуками нових захоплень. Також корисними стануть нові знання — можна читати книги, ходити на курси, дивитися відео. Також на цьому тижні через зміну енергетики Меркурія Діви можуть захотіти змінити плани, що далеко йдуть. Жодних заборон на це немає, тому можна без страхів і сумнівів змінювати розклад на наступний тиждень або на кілька місяців вперед.

Терези

Терези, будучи одними з найголовніших меланхоліків за Знаком Зодіаку, можуть почати дуже часто засмучуватися через дрібниці. Так, у житті часом відбувається щось зовсім не так, як ми цього хочемо, але з 16 по 22 січня потрібно змиритися з цим. Очікується, що Терези зможуть змінити своє життя, причому кардинальним чином. Можливо, що Всесвіт і зірки зроблять це за Терезів, спровокувавши якісь важливі та не найприємніші зміни. На людей цього Знака у перші два дні може напасти ностальгія. Можуть повернутися думки про минуле кохання, про невдалий шлюб.

Скорпіон

Цього тижня краще не читати світові та локальні новини, особливо якщо вони є негативними. Скорпіонам важливо пам'ятати, що читання поганих новин негативно впливає на ментальний стан. Те саме можна сказати і про спілкування з негативно налаштованими людьми. У роботі та бізнесі під впливом поганих думок буде підвищений ризик зробити помилку. Саме тому краще залишатися оптимістами та не змушувати себе переживати через дрібниці. Наприкінці тижня на Скорпіонів може чекати приємний візит або зустріч.

Стрілець

Є багато причин, з яких удача може оминати нас. Стрільцям треба пам'ятати про кожну з них, щоби навчитися змінювати свою долю. Цього тижня не варто виходити за звичні рамки. Краще займатися тим, що виходить найкраще. Так, справи можуть йти навперейми, але нічого страшного в цьому немає. Всі труднощі та негаразди тимчасові, і Стрільцям потрібно це зрозуміти якнайшвидше. Якщо вони залишаться оптимістами, то зможуть стати прикладом для наслідування. Люди будуть захоплюватися їхньою вірою в себе та в краще майбутнє.

Козеріг

Козерогам потрібно залишатися залученими до всього і вся. Цього тижня потрібно включатися у роботу та займатися домашніми справами. Також варто відпочивати та спілкуватися з друзями. Деяким із знайомих, друзів чи родичів може знадобитися термінова допомога морального чи матеріального характеру. За можливості краще надати необхідну підтримку, особливо якщо ця людина допомагала у минулому. У будь-якому випадку на Козерогів чекають зміни. Про їхнє наближення можуть говорити сім особливих ознак. Нічні світила допоможуть зрозуміти, в якому напрямку рухатися далі.

Водолій

Водоліям бажано звернутися за допомогою до східної мудрості. Це благотворно позначиться на їхньому світогляді, світовідчутті та мотивації. Настав час прислухатися до розумних та досвідчених людей. Вони зможуть дати Водоліям важливу та вкрай корисну пораду. Цього тижня можуть з'явитися нові спокуси. Як відомо, найкращий спосіб позбутися спокуси — це піддатися їй, але треба розуміти, що можуть бути наслідки. Самоконтроль необхідний людям цього Знаку. В іншому випадку можуть виникнути проблеми, які вдарять по самолюбству та гаманцю.

Риби

Нічні світила допоможуть Рибам вирішити свої кармічні завдання, наблизитись до щастя. Це буде дуже насичений та важливий тиждень для представників цього Знаку Зодіаку. Їхнім головним ворогом стане боягузтво та сумніви. Якщо дуже хочеться зробити щось важливе, не треба боятися. Астрологи радять діяти. Всесвіт внесе корективи у життя цих людей, надавши їм моральну підтримку. Загалом можна очікувати сприятливих змін у роботі та бізнесі, а також нових можливостей у коханні. Риби можуть зустріти людину, в яку закохаються без пам'яті.

Раніше астрологи називали три знаки зодіаку, на яких взимку очікує фінансовий успіх.

Фото Pixabay

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