У росії, де нещодавно провели кадрову ротацію керівництва військами рф в Україні, планують вже найближчим часом розпочати новий етап, який називається велика війна.

Про це в інтерв'ю Олександру Шелесту заявив економіст, колишній радник російського президента Андрій Іларіонов. За його словами, все, що відбувалося в Україні з початку широкомасштабного вторгнення р, осії, всі руйнування та загибель людей, великою війною не було.

Путінські плани він назвав «воєнними діями іншого рівня». За словами Іларіонова, підготовка до нового етапу розпочалася у вересні після цілої серії нарад у Кремлі та активно велася наступні місяці. А вже з 15 грудня господар кремля про військове керівництво «працюють нон-стоп 24 години на добу».

Андрій Іларіонов розповів, що путін щодня без винятків проводить величезну кількість зустрічей, згадавши про його візит до білорусі. Там він «проінспектував готовність російського угруповання для наступу на Україну з півночі». І, як стверджує експерт, отримав останнє запевнення від лукашенка, що «жодних сюрпризів з його боку не буде».

За його словами, якщо до лютого 2022 року біля кордонів України було накопичено близько 220 тисяч військовослужбовців, то сьогоднішнє угруповання сягає 700 тисяч. «Вони озброєні не гірше, ніж було рік тому. До того ж, за заявами путіна, зараз використовуватиметься зброя, яка до цього на полі бою не використовувалася», — сказав Іларіонов.

Він припустив, що Захід не підозрює про підготовку росії до такої війни: «Якщо порівняти з тим, що було рік тому — тоді зливи йшли в усіх напрямках, говорилося, що відбуватиметься, яким чином, у які терміни і де. Хоча у нас залишаються підстави припускати, що вони знають про це і передають інформацію українцям закритими каналами. Або українці передають інформацію Заходу. Рік тому багато речей теж здавалися нереалістичними, але повномасштабне вторгнення відбулося. Не можна недооцінювати наміри та мотивацію противника».

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що призначення валерія герасімова, начальника російського Генерального штабу, командувачем вторгнення в Україну є сигналом того, що путін має намір вести тривалу війну.

Фото з Вікіпедії

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