Призначення валерія герасимова, начальника російського Генерального штабу, командувачем вторгненням в Україну є сигналом того, що володимир путін має намір вести тривалу війну в Україні, про це заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).Разом з тим, за оцінками експертів, герасимову не вдасться досягти передбачених путіним максималістських цілей вторгнення.

Диктатор-вбивця неодноразово демонстрував, що він неправильно розуміє можливості російських сил і не відмовився від максималістських цілей війни в Україні. Він міг би призначити герасимова — найвищого офіцера в російській армії — наступником кількох командувачів театру воєнних дій для нагляду за великим наступом, який, згідно з досить помилковими оцінками путіна, російські війська можуть здійснити у 2023 році, йдеться в аналізі. Призначення герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, покликані сигналізувати як на міжнародній арені, так і в росії про прихильність Кремля до традиційної владної структури оборонного відомства і бажання путіна вести тривалу війну в Україні, оцінюють аналітики.

Вони зазначають, що герасимов тепер став вищим за колишнього командувача вторгненням генерала сергія суровікіна, що, на їхню думку, є політичним рішенням, спрямованим на посилення міністерства оборони росії у внутрішній боротьбі за владу. Підвищення герасимова, ймовірно, частково є політичним рішенням, спрямованим на послаблення фракції опонентів оборонного відомства, і сигналом пригожину та іншим учасникам суперечки, щоб вони менше критикували міністерство — підсумовують аналітики.

Однак, на думку ISW, герасимов навряд чи зможе «швидко оживити і реформувати ведення війни» для досягнення максималістських цілей путіна. Начальник Генштабу, схоже, буде керувати «дезорганізованою командною структурою, яка страждає від ендемічних, постійних і взаємопідсилюючих невдач».

Окремо розглядається подальший розвиток залучення групи Вагнера до участі у бойових діях. Аналітичний центр підкреслює, що в росії з'явилися повідомлення про те, що путін таємно помилував злочинців, завербованих у російських в'язницях до «групи Вагнера». Це сприятиме подальшому залученню злочинців до цих підрозділів та надасть їм значний ступінь безкарності за їхні дії в Україні. На фронт буде перекинуто більше непрофесійних, погано навчених і таких, що чинять звірства, військ, зазначають американські аналітики.

Нагадаємо результати розслідування New York Times: десантники 234-ї повітряно-десантної дивізії вбили десятки мирних жителів на вулиці Яблунській у Бучі.

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