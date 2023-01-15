«Ангарський маніяк», який убив понад 80 жінок, має намір повоювати в Україні

Колишній міліціонер із російського Ангарська Михайло Попков, який у 2017 році зізнався у вбивствах десятків жінок, заявив, що не проти вирушити повоювати в Україну.

Як пише «УНІАН», в інтерв'ю місцевому виданню вбивця, який отримав довічний термін, сказав, що «погодився б не роздумуючи», якби не зима: «Якщо я скажу, що у мене є таке бажання, це не зовсім щиро буде. Так як це не комп'ютерна гра і не книжка художня. А якщо реально виходити, об'єктивно, чесно, протягнути б ще січень-лютий, самі морози. Для мене морози — найгірше. Я б, може, навіть не замислюючись погодився».

«Ангарський маніяк», міліціонер попков убив 80 дівчаток та жінок. Зрозуміло, він старанно ґвалтував свої жертви, переважно, у момент їхньої агонії. У хвилину натхнення попков міг урізноманітнити звичайний репертуар: вирізати серце чи очі, відрізати дамі груди та пальці. Був спійманий і отримав довічне. Сьогодні «ангарський маніяк» зрозумів, що його унікальні навички дуже потрібні вітчизні у війні з Україною. (Зазначимо, що попков абсолютно правий: злочинна війна потребує злочинців.) Прохання про переведення з мордовської колонії у «торбеєвський централ» на фронт він уже написав і подав", — коментує цю інформацію публіцист Олександр Невзоров.

Він упевнений, що з урахуванням «високої кваліфікації Попкова та його дорогоцінного досвіду», маніяк буде затребуваний і «отримає погони, зброю та статус».

«Якщо попков виживе на фронті, то згодом вдягне костюм від Бріоні, начепить знак „ЄР“ і займе місце в держдумі. Якщо загине — то його ім'ям в Ангарську назвуть школи, а то й Сибірську академію права. Там якраз дуже багато дівчат із ще не вирваними серцями», — додав Невзоров.

Нагадаємо, що у грудні 2018 року Іркутським обласним судом Попкова було засуджено до довічного позбавлення волі з відбуванням у колонії особливого режиму.

«Кухар путина» євгеній пригожин особисто їздив російськими колоніями, вербуючи бойовиків. Спочатку він віддавав перевагу засудженим за важкими статтями — вбивцям та бандитам. Серед завербованих був і маніяк-канібал.

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