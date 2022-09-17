У пріоритеті — розбійники та вбивці: стало відомо, скільки карних злочинців «вагнерівці» змогли завербувати на війну в Україні

Людина, схожа на бізнесмена Євгена Пригожина, яка «засвітилася» на відео під час вербування російських ув'язнених у ПВК, відвідувала тоді ВК-6 у Марій Ел. Це вдалося визначити по храму із зеленим дахом та трубі.

Як пише ВВС, така агітація не особливо тішить співробітників ФСВП, оскільки деякі арештанти перестають підкорятися адміністрації, проте вербувальників пускають на території ВК, хоч це й забороняється законом. Втім, як і відправлення ув'язнених на війну.

Батько одного із ув'язнених розповів журналістам, що на «співбесіди» викликали не всіх — переважно засуджених «за профільними статтями — розбій, навмисне вбивство». Із приблизно 600 ув'язнених колонії поїхати в Україну погодилися кілька десятків людей. Інший співрозмовник, який раніше відбував термін у цій колонії і підтримує із ув'язненими зв'язок, сказав, що записатися у ПВК захотіли близько сотні ув'язнених. Пізніше батькові ув'язненого стало відомо, що до ПВК взяли 77 осіб. Їх відвезли з колонії у ніч із п'ятниці на суботу, жодних документів в адміністрації вони не підписували.

Журналісти з'ясували, що такі самі зустрічі проводилися ще у двох колоніях Марій Ел — у селищах Медведєво та Куярі. В останній поїхати воювати захотіли близько 200 людей.

У сусідній з ВК-6 колонії, де є ув'язнені, який утримують на полегшеному режимі, про можливість записатися в ПВК оголошував начальник табору. Із приблизно 80 людей їхати воювати погодилися двоє.

З початку літа вагнерівці об'їхали близько 35 колоній у європейській частині росії, крім Калінінградської області, Чечні та Дагестану. За словами керівника юридичної служби «Руси сидящей» (у рф її визнали «іноагентом») Ольги Подоплелової, самими східними регіонами, куди дісталися рекрутери, стали Татарстан і Кіровська область. За її словами, завербувати вдалося вже не менше ніж 7 тисяч ув'язнених — у середньому по 200 осіб на колонію.

Швидше за все, спочатку «новобранців» везуть до Ростовської області, де вони укладають контракти, а потім їх відправляють на війну. «Потім, якщо живий залишився, обіцяють, що додому попаде. Здебільшого погоджуються ті, хто має великі терміни. На когось вдома ніхто не чекає. Багато хто ведеться на гроші. Їх начебто платять, хоч і із запізненням. Навіть якщо отримуєш поранення — виплати чималенькі, знаю людину, яка у шпиталі лежить зараз, їй заплатили», — розповів співрозмовник ВВС.

Журналісти зазначають, що засудженим обіцяю помилування за півроку зі зняттям судимості. В рф президент має таке право — він може це робити і не публічно.

Адвокат, з яким поспілкувалася співробітники масмедіа, на умовах анонімності сказав, що завербовані зіткнуться з несподіванками, пов'язаними з термінами зняття судимості: «Наприклад, підуть лише дні, проведені в бою, а сидіння в окопі зараховуватися не буде». Він вважає, що термін може фактично подвоїтися і шансів вижити за цей час майже не залишиться. Тим більше, що загинути можна не лише в бою, а й за «будь-яку непокору» командирам. До речі, Пригожин, котрий виступав перед ув'язненими, казав, що тих, хто потрапить на фронт та відмовиться воювати, розстріляють на місці за дезертирство.

Співрозмовник ВВС зазначив, що влада може бути сама зацікавлена в тому, щоб помилувати не було кого: «Вбивць, маніяків і канібалів відпускати небезпечно». У той же час буде також небезпечно, якщо такі люди виживуть і зрозуміють, що їх обдурили — вони можуть повернути зброю в інший бік.

А Ольга Подоплелова зазначає, що якщо ж комусь із засуджених вдасться дожити до помилування, то проблеми, враховуючи їхній бойовий досвід та досвід ув'язнення, можуть виникнути вже у мирного населення: «Є висока ймовірність, що рівень насильства підвищиться в рази, кратно».

Раніше правозахисниця та керівниця Фонду «Русь сидящая» Ольга Романова заявляла, що серед завербованих у ПВК Вагнера Євгена Пригожина навіть є маніяк-канібал. Загалом, за її даними, йому вдалося завербувати понад 10 тисяч ув'язнених.

Фото — скріншот

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