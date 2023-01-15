«Донька з онуком та зятем лише тиждень тому переїхали в той дім»: після ракетного удару у Дніпрі зникли цілі родини

15 січня у Дніпрі почалась триденна жалоба за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку. До цих пір продовжується демонтаж зруйнованих конструкцій дому, рятувальники знаходять тіла. Доля ще кількох десятків людей досі залишається невідомою. Рідні до останнього вірять та сподіваються, що їхні близькі десь у лікарнях, можливо втратили свідомість, головне — аби живі. То ж продовжують шукати та вірити у диво…

«Настя телефонувала у суботу, 14 січня, о другій дня»

Ольга Ігнатенко під час нашої розмови постійно плаче. Жінка повертається із Польщі, дізнавшись, що її 27-річна донька Настя, 36-річний зять Дмитро та півторарічний онук Макарчик перестали виходити на зв'язок після влучання ракети. На місці вже другий день знаходиться тато зниклої молодої жінки, поки що ніяких новин.

«Ми родом із Запорізької області. Настя після школи поїхала навчатись у Дніпро, тут і залишилась, познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком, — розповідає Ольга Ігнатенко „ФАКТАМ“ — Вони дуже довго зустрічались, не так давно розписались. Ви б бачили, якими щасливими вони були з чоловіком, коли у них народився синочок. Настя приділяла час і Макарчику, і працювала. Донька — майстер спорту зі спортивної акробатики. У Дніпрі знімала зал та тренувала діток. Після повномасштабного вторгнення Анастасія з сином поїхали до мене у Польщу, так мені було спокійніше за них. Тут і я допомагала, і старший син. Але дочка дуже сумувала за чоловіком та Україною. Тому через п’ять місяців повернулась назад».

За словами Ольги Ігнатенко, молоде подружжя мешкало в іншому районі Дніпра.

«А це тиждень тому вони зняли квартиру у тому злощасному будинку на сьомому поверсі. Востаннє Настя телефонувала у суботу, 14 січня, о другій дня. Все було добре. Дочка повідомила, що поклала Макарчика спати. Коли я набрала Настю о 15:30, телефон був уже вимкнений. Знаю, що саме їхній під'їзд знищила та російська ракета. Може їх першими змогли забрати звідти і відвезти у лікарню. Бо як тільки подумаю, що вони можуть знаходитись під завалами — серце кров'ю обливається».

«Бабуся у реанімації. Дідуся опізнали»

Розшукують рідні й Марину Фігурну, її чоловіка Андрія Осинського, які перебували в гостях у батьків. Зникли їхні родичі невістка Яна, рідний брат Марини Саша та їхня 15-річна дочка Аня. Загалом у квартирі було сім чоловік, бабуся Марини нині перебуває у обласній лікарні імені Мечникова, в неї перелом стегна та множинні забиття. Дідуся знайшли серед завалів мертвого.

«Завали досі розбирають. Марина з Андрієм тільки у п’ятницю приїхали з Одеси у Дніпро, тому що рік не могли навідати батьків через кляту війну. У суботу вирішили навідати батьків Марини, — розповідає „ФАКТАМ“ родичка зниклих Ірина. — Приїхали в гості до свекрухи моя сестра Яна, її чоловік Саша та їхня дочка Аня. У квартирі на шостому поверсі були всі родичі… Коли дізнались, що ракета прилетіла у дім в мікрорайоні Перемоги, почали дзвонити. Гудки з телефону Марини ще вранці у неділю були. Слухавку ніхто не брав. Є надія, що можливо рідні вижили…»

Як писали «ФАКТИ», раніше дівчина, яка дивом вижила під час ракетної атаки по Дніпру, розповіла страшні подробиці цієї трагедії.

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