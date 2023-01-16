Загорівся генератор, а від нього — ресторан: в Києві на Позняках сталася масштабна пожежа

У Дарницькому районі Києва спалахнув генератор. Відео розповсюдили місцеві Telegram-канали.

Пожежа на Позняках виникла через генератор, який встановлено біля ресторану.

Повідомляється, що близько 11 години загорівся генератор на вулиці Гришка 8Б біля ресторану FoodHall. Потім вогонь перекинувся й на сам заклад.

Білий дим огорнув увесь район.

Очевидці пишуть, що на місці НП працюють рятувальники. Інформації щодо постраждалих немає.

Як відомо, неправильна експлуатація генераторів призводить до тяжких наслідків. Фахівці зазначають, що агрегати потрібно розміщувати лише на відкритому повітрі, тому що вони виділяють чадний газ. Вологе середовище є небезпечним для двигуна, тому бензиновий генератор заборонено включати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу.

Раніше повідомлялося про пожежу у Броварах, де постраждали двоє людей.

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