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Спорт

Лідер «Динамо» Віктор Циганков одружився: хто обраниця футболіста

9:04 27 червня 2022
Віктор Циганков із дружиною Романою

Футболіст київського «Динамо» та збірної України Віктор Циганков, який здійснив мрію хлопчика, котрий втратив батька, одружився. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила кохана 24-річного гравця Романа Прокопович.

«26.06.2022. Віктор Циганков. Сьогодні наш день», — написала дружина динамівця, прикріпивши фото з автомобіля та додавши весільні емодзі.

Нагадаємо, що пропозицію руки та серця Романі Віктор зробив у грудні минулого року під час відпочинку на Мальдивах. «Все тільки починається», — написав тоді в Instagram футболіст «Динамо», виставивши знімки з романтичної вечері на пляжі.

Про кохану гравця збірної України відомо, що вона, як і Віктор, із Вінниці (хоча народився Циганков в Ізраїлі, де грав його батько). Вже кілька років Романа навчається у Державному університеті Кента у США.

До речі, за кілька годин до весілля Віктор Циганков, який все ще перебуває у відпустці після виступів за збірну України, різко відреагував на обстріл рашистами Києва. «Київський житловий будинок. Ненавидимо», — написав футболіст у Instagram під фото з руйнуваннями однієї з багатоповерхівок столиці України.

Щоб допомогти дівчинці та її мамі, котрі постраждали під час обстрілів, Віктор Циганков виставив на аукціон футболку збірної України зі своїм автографом, у якій він віддав гольову передачу на Андрія Ярмоленка у відбірному матчі ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (1:1) в жовтні минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Динамо» та збірної України Георгій Бущан одружився вдруге.

Фото Instagram

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