Онука не дочекалася дідуся з війни: стало відомо про загибель українського захисника

Живим коридором, навколішки та з квітами провели в останню земну дорогу Володимира Андрушка. Боєць з Черкащини віддав життя за Україну в бою на Донеччині. Йому було 53 роки.

«Воїн народився в багатодітній родині. Навчався на водія, далі строкова військова служба, де дослужився до заступника командира автомобільного взводу. Після служби Володимир повернувся до рідного села Зарубинці і влаштувався на роботу водієм у колгоспі. Згодом одружився, спільно з дружиною виростив сина, — повідомляє Монастирищенська міська рада. — Односельці розповідають про Володимира як про людину енергійну, активну, порядну. Він любив життя і прагнув завжди допомогти».

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ в Україну старший сержант Володимир Андрушко став на захист держави. Воював стрільцем 160 окремого батальйону територіальної оборони 118 окремої бригади територіальної оборони. 3 січня під час виконання бойового завдання на східному напрямку, в ході артилерійського обстрілу Воїн отримав важке поранення. 7 січня його стан різко погіршився і, попри намагання медиків, Володимир помер.

Не дочекалися свого батька та дідуся з війни син та онука.

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