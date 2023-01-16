Втратила коханого на війні та батьків під час ракетного удару: у Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів тата й маму 23-річної Насті, фото якої облетіло весь світ

Фото дівчини, яка сидить у Дніпрі на руїнах знищеного російською ракетою будинку, а у її руках новорічні іграшки, облетіло весь світ. Нею виявилась 23-річна Анастасія Швець. Її домівка практично зруйнована — немає ванної кімнати, частини кухні, комірчини та коридору. Настя жила з батьками, проте після вибуху зв'язок з ними обірвався, і всі її думки були тільки про те, аби вони вціліли у тому пеклі, адже їй вже довелося пережити нещодавно страшну втрату. Кілька місяців тому війна забрала коханого дівчини.

«Я стала популярною, хоча й не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче. Чи я існую взагалі? Я не знаю, де вони. Кажуть, що бачили живими, я впевнена, що вони були на кухні, якої вже нема. Рятуватись я не хотіла, просила, щоб знайшли батьків. Розумію, що кота Річарда вже нема. Він навряд чи вижив. Згадую дурні жарти батька сьогодні, як з мамою фоткали цуценят. Їли мамин Удон», — написала Настя у соцмережі з надією на диво.

Проте його, на жаль, не сталося. У неділю під час розборів пошкодженого будинку рятувальники знайшли тіла батьків Анастасії — Наталії та Максима.

«Із Наталією ми знайомі кілька років, вона сама звернулась до нашої організації та запропонувала допомогу зооволонтерки. Й весь час, вільний від основної роботи, вона приділяла тваринам, вона обожнювала котів. Вдома тримала пухнастого красеня, який загинув, — розповіла „ФАКТАМ“ керівниця товариства захисту тварин „Кішки шукають дім — Вірність“ Валерія Ковальова. — З Максимом особисто я не була знайома, проте кожної неділі Наталія приходила до центру разом зі своєю дочкою Настею або сама, бо знала, що бракує волонтерів. Вони пів дня прибирали у притулку, вичісували тварин. І самі підбирали котиків, оплачували лікування, після чого прилаштовували. А скільки речей жінка подарувала центру: подушки для котів, лежаки, кігтеточки. Останнє, що мріяла придбати, — колесо, щоб тварини з надмірною вагою могли бігати. Вже й почала відкладати кошти з зарплати. Знаю, як важко родина переживала втрату Владислава, він служив в „Азові“. Аби хоч якось полегшити біль і бути корисною фронту, Наталя виготовляла з родиною окопні свічки. Минулої неділі жінка пригостила працівників капкейками, які сама робила. Рятувала котячі життя та долі, навіть в останній переписці з куратором притулку дбала про пухнастиків. Дуже мало її світлин, тому що не любила фотографуватись. Вона мала бути тут, поряд з нами зараз, але цих вихідних її вже не було. Тож в очікуванні новин, коли всі шукали Наташу та Максима, до центру приходили інші волонтери й працювали. Одна з наших дівчат вночі навіть пішла на місце трагедії та допомагала розгрібати завали, бо знала, що там дорогі нам люди. Проте подружжя знайшли мертвими. Й плачемо не лише ми, а й котики, які так любили турботливу волонтерку».

Наталья Швец очень любила котов и волонтерила в приюте для животных

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі російська ракета забрала життя двох лікарок, які були найкращими подругами.

745

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram