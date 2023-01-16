Посол висунув ультиматум: провокатори вивісили на матчі українки з росіянкою на Australian Open прапор рф (фото)

Організатори тенісного турніру серії «Великого шолома» Australian Open, що триває в Мельбурні, який минулого року виграв іспанець Рафаель Надаль, пробили чергове дно.

Під час матчу першого кола між українкою Катериною Байндль (у дівоцтві — Козлова), яка посідає у світовому рейтингу 95-те місце, та росіянкою Каміллою Рахімовою (110-та) провокатори (один з них був у футболці з зображенням путіна) вивісили на трибуні прапор росії, який потрапив до об'єктивів телекамер. Не зважаючи на зауваження інших уболівальників, охорона ніяк не реагувала. Примітно, що Рахімову та інших представників росії та білорусі допустили до змагань під нейтральним прапором.

Втім, провокація не збентежила українку, і вона розбила росіянку у третьому сеті — 7:5, 6:7 (8), 6:1, вперше у кар'єрі пробившись до другого кола престижних змагань на Зеленому континенті.

На цей ганебний вчинок відреагував надзвичайний та повноважний посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

«Я рішуче засуджую публічне демонстрування прапора росії під час сьогоднішньої гри української тенісистки Катерини Байндль на Відкритому чемпіонаті Австралії. Я закликаю Tennis Australia негайно застосувати свою політику «нейтрального прапора», — написав Василь Мірошниченко у Twitter.

Відреагувала на провокацію і українська тенісистка Марта Костюк, яка також пробилася до другого раунду Australian Open. «Немає слів», - підписала твіт з фотографією киянка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України.

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