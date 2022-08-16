Тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України (відео)

Матч кваліфікації престижного тенісного турніру в американському Цинциннаті між двома росіянками Анастасією Потаповою (54-а в рейтингу WTA) та Анною Калінською (69-а) було призупинено через ганебну примху спортсменок. На прохання тенісисток із країни-агресора суддя намагалася змусити одну з уболівальниць залишити трибуни через те, що вона була загорнута в… український прапор і з вінком на голові.

Про це повідомила у Facebook користувач Назлі Мамедова, яка стала свідком подій. Вона стверджує, що саме російські тенісистки заявили рефері, що їм заважає синьо-жовтий прапор на трибунах. Вболівальниця відмовилася виконати прохання рефері. Трохи пізніше голова служби охорони сказав жінці, що розмір прапора більший за належний. Вона планувала обрізати його до габаритів, але потім залишила в машині і повернулася на трибуни.

Зазначимо, що наступним запуском на цьому корті грала Марта Костюк, яка, як і ще одна українка Ангеліна Калініна, успішно здолала кваліфікацію.

«Не здивований. Враховуючи, що у них були росіяни на жеребкуванні кілька тижнів тому, — відреагував у Twitter на скандал знаменитий український тенісист Олександр Долгополов. — І тенісні організації вирішили здебільшого мовчати з першого місяця війни, говорячи українським гравцям уникати відповідей на запитання про війну».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк, Леся Цуренко та Олександр Долгополов передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

Фото Facebook

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