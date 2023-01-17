Найнебезпечніший серійний ґвалтівник в історії Британії виявився лондонським поліцейським

Британія шокована подробицями гучної справи, розгляд якої розпочався 16 січня у суді. На лаві підсудних опинився співробітник лондонської поліції Девід Керрік. Він уже зізнався у 71 зґвалтуванні. Жертвами були 13 жінок. Деяких з них Керрік перетворив на своїх сексуальних рабинь. Вони боялися заявити на нього до поліції, бо він сам був поліціянтом. Користуючись своїм службовим становищем, Девід вселяв страх у жертв.

Керрік служив у спеціальному підрозділі поліції, який займається охороною членів парламенту та співробітників дипломатичного корпусу. Жив він у Хартфордширі. Саме там і робив свої злочини. Девід знаходив майбутніх жертв на різних сайтах знайомств. Спочатку він намагався справити на жінок гарне враження. «Зі мною ти у повній безпеці. Я офіцер поліції!«- любив він говорити на першому побаченні.

А потім, через кілька днів, починався справжній жах. Керрік ґвалтував жінок із застосуванням фізичної сили. Він стьобав їх ременем, при цьому намагався бити так, щоб удари завдавалися по тілу пряжкою. Тягав по підлозі за волосся. Пристібав службовими кайданками до меблів або радіатора. Йому подобалося принижувати жертв усілякими способами. Наприклад, мочитися на них. Деяких жінок Девід змушував пити його сечу.

Він пригнічував волю жертв. Вказував їм, який одяг носити, що їсти. Забороняв спілкуватися із рідними дітьми. Одну з жінок Керрік замикав у коморі під сходами на кілька годин.

Коли одна з жертв сказала, що повідомить про нього поліцію, Девід спокійно відповів їй: «Я знаю, як убити тебе і не залишити жодних доказів. Можеш заявити на мене, тобі ніхто не повірить. Але потім я тебе вб'ю».

Свої злочини Керрік безкарно чинив упродовж 17 років. Саме стільки він встиг прослужити у поліції. Дев'ять разів на Девіда падала підозра. Його можна було зупинити. Але поліцейські, які вели різні справи із сексуальними злочинами, вже на початковому етапі виключали Керріка з-поміж підозрюваних. Жодних слідчих заходів щодо нього не вживалося.

Так тривало до жовтня 2021 року. У березні того року британців потрясло вбивство 33-річної Сари Еверард. Виявилося, що молоду жінку викрав просто на вулиці співробітник спецпідрозділу лондонської поліції Уейн Казінс. Він зґвалтував, а потім убив Сару.

Про цей злочин писали всі британські газети на перших шпальтах. Казінс служив у тому самому підрозділі, що й Керрік! Ця обставина підштовхнула одну з жертв Девіда таки заявити на нього. Жінка повірила, що її мучитель не такий безкарний, як стверджує.

Керріка затримали. Спочатку його усунули від служби, потім заарештували. Розслідування показало, що в лондонській поліції протягом 17 років служив один із найжорстокіших серійних ґвалтівників в історії Британії. У слідчих органів є підстави вважати, що маніяк зізнався далеко не у всіх своїх злочинах. Жертв може бути набагато більшим.

«На Керріка була покладена відповідальність за захист суспільства, він же 17 років робив протилежне. Ця людина безжально принижувала жінок, знущалася з них і ґвалтувала їх, причому згодом тяжкість його злочинів посилилася, оскільки він наважився, вважаючи, що йому все зійде з рук», — заявила в суді прокурор Джасвант Нарвал.

Тим часом британські ЗМІ вказують на факт, що шокує. Здавалося, справа Сари Еверард мала підштовхнути керівництво лондонської поліції до проведення ретельної перевірки у своїх лавах. Але ніхто цього не зробив. І лише арешт Керріка змусив правоохоронців ворушитися. І ось 16 січня 2023 року з'ясувалося, що стосовно понад тисячі співробітників поліції в королівстві наразі проводиться службове розслідування. Вони підозрюються у фізичному та сексуальному насильстві.

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