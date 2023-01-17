Противник намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямах, ЗСУ «тиснуть» на Запорізькому та Херсонському, — Генштаб

Протягом доби, що минула, росіяни завдали 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У тому числі й по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Станом на ранок вівторка, 17 січня, в Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог не полишає намірів захопити повністю Донецьку область, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом зазначеного часу Сили оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському продовжує оборонятися.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонщини в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри окупанти зупинили трансляцію всіх українських телеканалів, транслюється лише російське телебачення.

Протягом зазначеного часу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

За добу, що минула, ЗСУ «відмінусували» ще 870 окупантів та значну кількість техніки ворога.

Фото Генштабу

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Фото Генштабу ЗСУ

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