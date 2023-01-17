Допоможуть бобри: в України є несподіваний туз у рукаві проти наступу з білорусі

Заболочені поля на кордоні з білоруссю роблять атаку з-за кордону малоймовірною, повідомляє Reuters.

«У звичайних випадках люди руйнують боброві дамби, але цього року через війну цього не зробили, — розповів інформаційному агентству речник місцевої бригади Сергій Хомінський. — Тож зараз скрізь вода«

У грудні Україна попередила, що Кремль планує новий широкомасштабний наступ на початку 2023 року, коли сотні тисяч солдатів будуть відправлені в країну через білорусь. Але незвично м'яка зима дала Києву значну тактичну перевагу, повідомляє видання. Через повноводні річки місцевість у прикордонній зоні стала селевою, що дуже ускладнило доступ.

«Усе, що є на нашій землі, допомагає нам її боронити. Ландшафт, велика кількість річок, затоплені береги, — розповів інформаційному агентству заступник місцевого коменданта на Волині Віктор Рокун. — Сприяючим фактором є також активність племені бобрів».

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, один із небагатьох близьких соратників путіна, щиро підтримав вторгнення в Україну. Восени було оголошено, що військова співпраця між країнами нарощується через спільний підрозділ. Відтоді тисячі російських солдатів були відправлені до білорусі для, як Кремль назвав, «інтенсивної бойової підготовки».

16 січня білорусь і росія почали спільні навчання ВПС, повідомило Міноборони білорусі. У Києві знову викликало занепокоєння, що Москва збирається розпочати новий наступ — через білорусь.

Але такий крок буде дуже важко здійснити, за словами оборонного аналітика, з яким спілкувався Reuters.

«Жахливе місце, щоб вести наступ. Є багато водних шляхів і дуже мало доріг, — сказав Reuters аналітик з питань оборони Конрад Музика з Rochan Consulting. - Це дозволило б Україні легко прослідкувати шлях російських військ вперед до конкретних місць, де вони будуть обстріляні артилерією».

Нагадаємо інтерв’ю «ФАКТАМ» генерала Віктора Назарова: «Ніхто не проявляв під час війн більшої жорстокості й садизму, ніж росіяни».

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