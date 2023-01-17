«Отримав в „днр“ повістку»: суд призначив 15 років в’язниці зраднику України з Донеччини

Колегія суддів Заводського районного суду Запоріжжя винесла вирок громадянину України, який воював на стороні окупантів. Згідно з матеріалами справи, обвинувачуваний — уродженець міста Сніжне Донецької області. 25 лютого він перейшов на бік ворога, вступивши до збройного формування — 1-ї окремої гвардійської мотострілецької «Слов`янської» бригади народної міліції «днр». Зрадника призначили на посаду стрільця. Він отримав військову форму, автомат АКС-74 та боєкомплект до нього.

З 1 по 9 березня на виконання наказу свого військового керівництва та представників збройних формувань рф, знаходячись на території міста Джанкой, приймав участь в військових навчаннях з метою здійснення збройного опору підрозділам Збройних Сил України та утримання окупованих територій Запорізької, Херсонської та Донецької областей.

Після того чоловік був відправлений до тимчасово окупованих сіл Басань та Любимівка Пологівського району Запорізької області, там чергував на території блокпоста. До обов'язків зрадника входили огляд автомобілів, перевірка документів у громадян, огляд осіб на предмет наявності так званих націоналістичних татуювань, а також воєнізована охорона блокпоста.

В результаті бойового зіткнення поблизу села Темирівка Пологівського району розвідувальна група, у складі якої перебував уродженець Сніжного, зазнала значних втрат в особовому складі. Він отримав численні поранення, після чого був затриманий військовослужбовцями 98-го батальйону бригади територіальної оборони та доставлений до лікарні Запоріжжя.

У суді обвинувачений свою винуватість у скоєнні злочину визнав. Мовляв, пішов воювати, бо отримав від військових «днр» повістку з вимогою з'явитися до військкомату.

Служителі Феміди призначили окупанту з українським паспортом покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного засудженому майна.

Раніше повідомлялося, що 15 років у в’язниці проведе за співпрацю з рашистами працівник комунального підприємства з Сумщини.

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