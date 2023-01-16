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Події

Хотів заробити: 15 років у в’язниці проведе працівник комунального підприємства за співпрацю з рашистами

20:30 16 січня 2023
суд

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області виніс вирок майстру комунального підприємства «Шостка міськсвітло», йому інкримінували державну зраду. Чоловік перейшов на бік ворога та надавав росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

30 травня у жителя Шостки виник злочинний умисел допомагати окупантам. На його думку, це могло б забезпечити йому безпечні та комфортні умови проживання у випадку окупації території України, а також отримання від представників держави-агресора матеріальної винагороди за вчинення протиправних дій. З цією метою чоловік, використовуючи телеграм, встановив зв'язок з представником збройних сил росії. Окупант надсилав українцю завдання з отримання інформації, зокрема фото-, відеоматеріалів щодо позицій наших військовослужбовців та інших військових формувань на території Шостки й району. З метою організації ефективнішого збору розвідувальної інформації та її передачі представникам держави-агресора, обвинувачуваний залучив ще й свого знайомого, матеріали щодо якого винесені в окреме провадження. Робота на ворога тривала до кінця липня.

З матеріалів справи відомо, що зрадник регулярно надсилав рашисту зображення цифрової мапи, на якій відмічав місце знаходження військової техніки та особового складу Збройних Сил України, деталізацію місця знаходження приміщень військового комісаріату, суду та відділення поліції, отримуючи грошову винагороду. Фігурують суми від 800 до 2000 гривень за одне повідомлення. Коли ж зрадника затримали, він визнав свою провину. Між ним та прокурором в присутності адвоката було укладено угоду про визнання винуватості.

Служителі Феміди затвердили угоду про визнання винуватості та призначили українцю позбавлення волі строком на 15 років без конфіскації майна. Тож в нього буде достатньо часу, аби обдумати скоєне… Його спільника також засуджено до 15 років позбавлення волі. Стосовно куратора з рф триває слідство.

Нещодавно студенту з Луганщини дали 13 років тюрми за зраду Україні.

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