«Підтримав ворога через ідеологічні погляди»: студенту з Луганщини дали 13 років тюрми за зраду Україні

В Україні триває боротьба з колаборантами. Так, Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженцю Довжанського району Луганської області за державну зраду. Молодик, перебуваючи на тимчасово окупованій території та бувши учасником «Народної міліції» терористичної організації «ЛНР», виконував завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних сил України. Також застосовував стрілецьку зброю (АК-74) та виконував обов`язки із забезпечення різних видів та форм бою. Про це «ФАКТАМ» стало відомо з опублікованого вироку:

«За матеріалами справи, 23 лютого 2022 року, діючи з ідеологічних мотивів, обвинувачуваний добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації „ЛНР“ у м. Довжанськ Луганської області. Вступив до її лав, отримав військове умундирування, стрілецьку зброю і боєприпаси до неї, та з того часу до 12 вересня брав участь у діяльності вказаної терористичної організації. При цьому був достовірно обізнаний, що вона належить до збройних формувань. Терорист забезпечував безпеку місць перебування збройних сил російської федерації та терористичної організації „ЛНР“ в населених пунктах Луганської та Харківської областей, які ними захоплені та окуповані під час збройної агресії. Злочинна діяльність обвинуваченого була припинена військовослужбовцями Збройних сил України у Куп`янську Харківської області, коли його взяли у полон».

Уродженець Луганщини у судовому засіданні свою винуватість визнав повністю, пояснивши, що пішов на сторону ворога через ідеологічні погляди. Зрештою, суд призначив йому 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Нагадаємо, днями у Дніпрі затримали ворожого агента, який «зливав» місця розташування ППО і наводив ракети. А в Черкасах спіймали медика-зрадника, що передавав росіянам координати підрозділів ППО та блокпостів.

401

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram