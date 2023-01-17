Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі, де ворог ракетним ударом зруйнував частину багатоповерхівки, триває розбір завалів.

«Вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них — шість дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них — три дитинки. Мої співчуття всім, чиїх близьких забрав цей удар! Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності», — зазначив він у відеозверненні.



За його словами, цей злочин, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Президент пообицяв, що Україна використає всі доступні можливості — як національні, так і міжнародні, — щоб усі російські вбивці були покарані.



Президент також розповів про міжнародні контакти. Так, з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорювали, зокрема, посилення української ППО. «Те, що сталося в Дніпрі, те, що росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, — усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля — усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень», — підкреслив президент та назвав «гарним прикладом від Великобританії» новий пакет оборонної допомоги, що якого, увійшли танки, інша бронетехніка, артилерія.



Володимир Зеленський зазначив, що цього тижня українські питання обговорюватимуться на Всесвітньому форумі у Давосі, а наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі «Рамштайну».



«20 січня буде День вшанування захисників Донецького аеропорту. Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ ще тоді мав би побачити, що означає українська незламність. Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово — це ключове слово. Україна поверне своє і своїх», — зазначив президент.

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Фото Офісу президента

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