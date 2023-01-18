«Африканські долари»: в Україні з’явилися мічені купюри, які ніде не приймають

Мешканець Дніпра поскаржився на дії банкірів, які відмовилися поміняти йому долари США з невідомими відмітками. За словами Сергія, місцеві «міняли», у яких курс завжди вищий, йому просто відмовили.

У державних ПриватБанку та Ощадбанку чоловік отримав відмову, а у банку ПУМБ йому запропонували забрати долари з дисконтом у розмірі 12% від вартості, розповіли про ситуацію на порталі UBR.ua.

З'ясувати походження штампів на купюрах дніпрянину наразі не вдалося, однак у мережі користувачі висловили припущення, що таку мітку могли поставити митники на кордоні, або ж що купюри прибули з Африки як плата за поставлене туди зерно.

«Жартівники з НБУ. Там розрахувалися з кимось, а тепер приймають все з дисконтом і всі банки та обмінники тепер здають їм за заниженим курсом», — висловив власну версію один з коментаторів.

Пояснень від державного регулятора журналісти порталу UBR поки що не отримали.

Нагадаємо, у сепні 2022 року у Києві та в Одесі почали виявляти 500-гривневі купюри зі сховища Ощадбанку в Херсоні, які на початку окупації міста було перфоровано, аби не допустити їх використання окупантами.

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